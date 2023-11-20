حملات مكثفة للتوعية بأهمية تحصين الماشية في قرى كفر الشيخ

نظمت إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حملات إرشادية للتوعية بأهمية الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتى انطلقت أمس الأحد، لتحصين 220 ألف رأس ماشية.

أهمية التأمين على الماشية

وقام أطباء الإرشاد في كل الإدارات البيطرية بمحافظة كفر الشيخ بمرافقة لجان التحصين وعمل الإرشاد اللازم عن ضرورة التحصين والتوعية من انتشار الأمراض، والتعريف بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، لضمان حقوق الفلاحين والمربين، وتقديم الدعم والمساعدة.

موعد وأماكن الحملات

وأكدت الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّه جري عمل إرشاد مسبق للحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في المساجد عن ميعاد ومكان الحملة، بالإضافة إلي توزيع مطويات ولافتات إرشادية، كما تم عمل إرشاد من بيت لبيت، قائلةً: «لا نتوانى عن مساعدة الأهالي للوصول إلي قرية خالية من الأمراض والأوبئة».

تقديم خدمات إرشادية وتوعوية

وأشارت «العبد»، إلي أنّه يتم أيضاً المشاركة في القوافل الطبية والعلاجية بجميع قري محافظة كفر الشيخ لتقديم الخدمات الإرشادية للتوعية بالأمراض المشتركة مثل «السعار، والبروسيلا، وإنفلونزا الطيور»، وأهمية التحصين، وطرق التربية المنزلية، كما يتم الإشارة إلي أهمية مراكز تجميع الألبان، والحصول علي كوب لبن آمن ونظيف، مضيفةً: «مبدأنا دائماً الوقاية خير من العلاج».

تحصين المواشي ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع

يذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أطلقت أمس الأحد، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لتكون هذه الحملة هي الثالثة التي يتم تنظيمها خلال عام 2023، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.