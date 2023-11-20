وظائف متاحة لخريجي هندسة وعلوم وحاسبات لأبناء الإسكندرية والبحيرة

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة، عن توفير وظائف خالية لخريجي هندسة وعلوم وحاسبات لأبناء الإسكندرية والبحيرة؛ نظرا لحاجتها إلى شغل تلك الوظائف من حملة المؤهلات العليا على أن يتاح التقديم خلال الأيام الجارية وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الخالية لخريجي هندسة وعلوم وحاسبات لأبناء الإسكندرية والبحيرة في تلك الشركة، والشروط المطلوبة بحسب الإعلان الرسمي من مركز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية، للتسهيل على الراغبين في التقديم.

وظائف هندسية خالية في الإسكندرية

تتمثل أولى الوظائف الخالية في الوظائف الهندسية لخريجي كلية الهندسة من جامعات «الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، وطبقا التخصصات التالية:

- مهندس تشغيل تخصص «هندسة كيماوية، هندسة الغاز والبتروكيماويات».

- مهندس صيانه ميكانيكية تخصص «ميكانيكا (قوى، إنتاج)، كهروميكانيكا، ميكاترونيك».

- مهندس كهرباء تخصص «كهرباء قوي، كهروميكانيكا».

- مهندس أجهزة تخصص «كهرباء اتصالات، حاسبات واتصالات».

وظائف خريجي علوم

كما يتوافر وظائف لخريجي كلية العلوم من جامعات «الإسكندرية، القاهرة، عين شمس» وطبقا للتخصصات التالية:

«علوم بيئية، كيمياء خاصه، كيمياء وفيزياء».

وظائف خريجي كلية الحاسبات

كما تتوافر فرص عمل لخريجي كلية الحاسبات من جامعات «الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» للعمل بوظيفة مشغل شاشة تحكم.

شروط التقديم للوظائف

- أن يكون المتقدم من خريجي دفعه 2018 وما بعدها وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).

- لا يزيد سن المتقدم عن 28 عام وقت نشر الإعلان.

- من المقيمين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

- العمل بنظام الورادي المتغيرة 12 ساعة.

- تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء النهائي منها.

التقديم في الوظائف

‎‏يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لشركة أبو قير للأسمدة، في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري، فيما لن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل ذلك الإعلان أو التي تقدم باليد وترد بعد هذا الميعاد.