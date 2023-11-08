وظائف بنك الإسكندرية 2023 الجديدة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته لوظائف خالية في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة وبمرتبات عالية.

وأوضح بنك الإسكندرية، تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها، محددًا عددًا من الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل على النحو التالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك الإسكندرية لديه خبرة من 4 إلى 6 سنوات في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، على سبيل المثال كلية التجارة أو إدارة الأعمال.

المهارات المطلوبة لوظائف الإسكندرية

- أن يكون لديه خبرة تجارية.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية.

- أن يكون لديه مهارات تواصل.

- أن يكون لديه مهارات التفاوض والتعاون.

مسؤوليات الوظائف في بنك الإسكندرية

- تطوير نماذج الأعمال المالية ونماذج الأعمال التسويقية للدفع عبر الهاتف المحمول الخاصة بالبنك والمصممة للعمل كخدمة جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء المصرفيين وغير المصرفيين، بالإضافة إلى كونها بوابة لدعم الشمول المالي للأنشطة في البلاد.

- إدارة إدخال تطبيق Mobile Wallet للهواتف الذكية لكل من المستهلكين والتجار.

- تقييم الأفكار الجديدة للمنتجات الجديدة، والتحقق من جدوى السوق وتأثير المنتجات الحالية على السوق، والتوصية بالمنتجات الجذابة اقتصاديًا.

- تغيير نموذج الأعمال من خلال إنشاء نموذج الوكالة الذي يتضمن التسجيل خارج الموقع وتنفيذ عمليات الدفع والإيداع نقدًا عبر الهاتف المحمول.

- إدارة مسؤوليات إدارة المنتج يوما بعد يوم مع تحليل الأعمال، والتطوير، وإدارة البائعين، والتدريب، والاتصالات استراتيجية المنتج.

- رسم خريطة لرحلة العميل من خلال الاستفادة من نقاط الاتصال المختلفة.

- تطوير المنتج وتعزيزه أثناء حل أي مشكلات والتحسين المستمر لتجربة العملاء بما يتماشى مع أصحاب المصلحة الآخرين في المجال التقني والتشغيل والتخطيط والاستدامة لإعادة هندسة وتحسين إطار التكامل مع المكاتب الخلفية بالإضافة إلى العمليات التشغيلية والسياسات واتفاقيات مستوى الخدمة ذات الصلة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك الإسكندرية على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية.