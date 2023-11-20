5 نصائح من «حماية المستهلك» للشراء في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

أصدر جهاز حماية المستهلك، تقريرا جديدا بشأن نصائح المواطنين عند شراء السلع المخفضة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

نصائح جهاز حماية المستهلك للشراء في الجمعة البيضاء

وتضمن تقرير جهاز حماية المستهلك، الصادر منذ قليل، على النصائح التالية خلال عمليات الشراء في الجمعة البيضاء:

- ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

- التأكد من أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء في موسم الجمعة البيضاء.

- إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

- يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

- في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.