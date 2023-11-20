4 مسمات وظيفية جديدة للعمالة غير المنتظمة لإدارة المخلفات.. اعرفها

مسميات وظيفية جديدة خاصة بالعمالة غير المنتظمة في منظومة إدارة المخلفات، تم وضعها وفقًا لبروتوكول تم توقيعه بين وزارة البيئة وكل من وزارتي العمل والتضامن ومصلحة الأحوال المدنية، ضمن خطة وزارة البيئة لتشغيل العمالة غير المنتظمة في شركات إدارة المخلفات بعد إتمام تدريبهم.

المسميات الوظيفية للعمالة غير المنتظمة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المسميات الوظيفية التي يتم وضعها في بطاقة الرقم القومي كبيانات شخصية للعمالة غير المنتظمة، وتأتي المسميات كالتالي:

1- عامل جمع المخلفات.

2- عامل فرز مخلفات.

3- عامل تدوير مخلفات.

4- عامل تخلص نهائي من المخلفات.

مسميات العاملين في منظومة إدارة المخلفات

وقامت مصلحة الأحوال المدنية، بإضافة مسميات جديدة للعمالة غير المنتظمة حتى يتمكنوا من الحصول على المسمي الوظيفي لوضع ضوابط ومعايير خاصة بتقنين أوضاعهم في القطاع غير الرسمي اجتماعيًا والتعريف بمسميات العاملين في المنظومة الخاصة بإدارة المخلفات.

حوافز اجتماعية للعاملين

وبدأت وزارة البيئة عمل برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة بالاشتراك مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، والبرنامج الوطني الخاص بإدارة المخلفات، وتم خلال التدريب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين.