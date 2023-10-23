«العمل»: حصر العمالة غير المنتظمة وتدريب فتيات على الخياطة في الوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية علي مهنة التفصيل والخياطة، لعدد 13 متدربة من الفتيات بجمعية البيئة للتنمية الاجتماعية في قرية تنيدة بمركز بلاط، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا ومبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب.

حصر العمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

كما قامت المديرية بحصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الداخلة مدرسة عزب القصر الإعدادية، ومسجد الرحمة، ومبنى التضامن الاجتماعي، ومستشفى الداخلة العام، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وكذلك الاهتمام بتكثيف حملات التفتيش لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل داخل المشروعات القومية الكبرى، ضمن المنظومة التي أعدتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة اجتماعا وصحيا.

تمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديا، والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تابعت المديرية تنفيذ الدورات المجانية المقدمة للفتيات من أبناء المحافظة لتنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع، بالإضافة إلى قيام وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل القصر، ومكتب عمل موط بالداخلة، بحصر العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات، وتسجيلهم ضمن منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة، لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحة والتأمينية لهم ولأسرهم على مدار العام .