البرلمان يوافق على اتفاقية لتمويل الخط الرابع للمترو بـ100 مليار ين ياباني

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاق قرض التسهيل التمويلي المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى 100 مليار ين ياباني لتنفيذ المرحلة الأولى للمترو.

لجنة النقل والمواصلات

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تفاصيل الاتفاق، مؤكدا أنّ جايكا اليابانية هي شريك استراتيجي مهم لمصر له مساهمات تمويلية واستثمارية في مشروعات في قطاعات الصحة والثقافة والسياحة والتعليم إلى جانب تمويل مشروعات النقل.

وقال عابد إنّ مسيرة التعاون المثمرة بين مصر واليابان شهدت العديد من الصور، مشيرا إلى أنّ الخط الرابع أحد أهم المشروعات للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر والتعامل لحل مشاكل النقل بالقاهرة الكبرى، ويتماشي أيضا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوفير مستويات أمان أكبر للركاب، ما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنية وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أنّ طول الخط الرابع يصل إلى 19 كيلومترا مكونة من 17 محطة من حدائق الأشجار و6 أكتوبر مرورا بالرماية ثم الهرم ثم محطة الجيزة، ويعبر إلى أسفل النيل ليصل إلى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخطين الأول والثاني لربط خطوط المترو.

اتفاقية التسهيلات الائتمانية

كما وافق المجلس على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي «أكسيم» بقيمة 76 مليون يورو لتوريد 1330 عربة سكة حديد، لافتا إلى أنّ مصر استقبلت 650 عربة بالفعل.