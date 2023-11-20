تكريم الأول جمهوريا من المكفوفين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة بالغردقة

كرم الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، الطالب أحمد علاء من مدرسة المكفوفين، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، فئة الطالب المثقف، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكريم الطلاب النابغة والمتميزين بمدارس البحر الأحمر.

تكريم طلاب البحر الأحمر المتميزين

ومن جانبه أعرب هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب ومدى تميزهم وإبداعهم، مؤكدا مدى اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الفئة من أبنائنا الطلاب ومحاولة دمجهم مع أقرانهم.

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد المدارس

كان وكيل تعليم البحر الأحمر هشام منير، تفقد مدرسة النور للمكفوفين بالغردقة اليوم، وشهد طابور الصباح، يرافقه أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة ومحمود عامر مدير إدارة الغردقة التعليمية، وقام بتكريم الطلاب الفائزين بالمسابقات على مستو ىجنوب الصعيد.

كما تفقد مدرسة برهان للتعليم الأساسي، حيث اطمئن منهم على استجابتهم لنواتج التعلم بصفوفهم الدراسية، مؤكدا مواصلة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وإعلانها للطلاب والالتزام بالإشراف اليومي ومواصلة تفعيل حصص المشاهدة والتوعية بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة.