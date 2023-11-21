تبادل طلابي بين الجامعة اليابانية بمصر و4 جامعات في اليابان

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار حرص الجامعة على تأهيل خريجيها للمنافسة في سوق العمل الدولية يتم تنفيذ برنامج تبادل الطلاب مع كبرى الجامعات في اليابان تمثلت في 4 جامعات هم: «كيوشو وتسوكوبا وطهوكو وناجويا» من خلال الشراكة المصرية اليابانية للتعليم «EJEP».

وأضاف «عدلي» في بيان أن ذلك يساعد على توفير فرص عمل على المستوى الدولي لخريجي الجامعة و كذلك الحصول على منح للحصول على الماجستير والدكتوراه من الجامعات اليابانية المصنفة عالميا، مشيرا إلى أنه يتم ترشيح الطلاب ذوي التقدير الأعلى للمشاركة في برنامج تبادل الطلاب.

تبادل الطلاب مع الجامعات باليابان

من جهته، أوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة اليابانية للشؤون الأكاديمية والتعليم أن البرامج المشاركة من الجامعة المصرية اليابانية في تبادل الطلاب مع الجامعات باليابان تضم هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة الحيوية و المعلوماتية الطبية، هندسة القوى الكهربية، الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية، هندسة مصادر الطاقة الصيدلة، الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات وبرامج كلية الأعمال الدولية والعلوم الإنسانية.

تفاصيل اتفاقية تبادل الطلاب

وأوضح أن حسب اتفاقية EJEP تستقبل جامعة كيوشو 10 طلاب من الجامعة المصرية اليابانية كما تستقبل جامعة تسوكوبا 5 طلاب فيما تستقبل جامعة طهوكو 2 من الطلاب وجامعة ناجويا 8 طلاب.

أوضح الدكتور عادل بدير عميد كلية هندسة الحاسب والالكترونيات انه يتم اختيار الطلاب المتفوقين من الكلية للمشاركة في برنامج تبادل الطلاب حيث يدرس الطالب فصل دراسى كامل في جامعة كيوشو في اليابان.