إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات.

حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة 32 حالة تعد بنطاق 8 مراكز كالتالي:

- 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية، بالدلنجات، عبارة عن مباني وأسوار طولية وعرضية.

- 9 حالات تعد بالرحمانية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية.

- 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى مركز دمنهور.

- 5 حالات تعد بمساحة 653 مترا مربعا بنطاق قرية سيدي عقبة بالمحمودية.

- 3 حالات تعد بمساحة 120 مترا مربعا عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر بوادي النطرون.

- 3 حالات تعد بمساحة 316 مترا مربعا بشبراخيت.

إزالة كافة التعديات

تأتي الحملات في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا.