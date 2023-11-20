لطفي سالمان: خسائر جيش الاحتلال بطوفان الأقصى تخطت ما حدث معها في 18 عاما

قال الكاتب الصحفي لطفي سالمان رئيس قطاع الأخبار في جريدة الوطن، إن إسرائيل خسرت منذ 7 أكتوبر الماضي ما يقرب من 400 عسكري، من بينهم 60 عسكريا في الغزو البري لقطاع غزة، وهو رقم كبير جدا مقارنة بحجم خسائر الاحتلال الإسرائيلي على مدار 18 عاما، لافتا إلى أن إسرائيل خسرت خلال غزوها لجنوب لبنان من عام 1982 وحتى عام 2000، حوالي 1200 عسكري ومدني فقط.

سقوط رهائن إسرائيليين

وأضاف «سالمان» في حوار على شاشة «dmc»، أن سقوط رهائن إسرائيليين في يد المقاومة هو حدث الأول من نوعه في تاريخ القضية الفلسطينية، مشيرا إلى تكبد إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات نتيجة استدعاء قوات الاحتياط التي تقدر بأكثر من 300 ألف مجند احتياطي.

5600 مواطن بكل كيلو متر في قطاع غزة

وأوضح أن معبر رفح البري يتمتع بأهمية كبرى لدى سكان غزة، إذ إن مساحة قطاع غزة 360 كيلومترا حوالي 40 كيلو شريط بحري تسيطر عليه إسرائيل و59 كيلو حدود برية مباشرة مع إسرائيل ونحو 14 كيلومترا حدود برية مع مصر، مشيرا إلى أن غزة لا يوجد بها أي مطارات وهي من أكثر مدن العالم من حيث عدد السكان بـ 5600 مواطن لكل كيلو متر.

غزة تعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة

ولفت إلى أن قطاع غزة تعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة بنسبة 44 % تقريبا، مؤكد على أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع من الأوقات حتى في أحلك الظروف، وتتعامل مع المعبر على أنه وسيلة إنقاذ ومهمة ومستمرة بالنسبة للشعب الفلسطيني.