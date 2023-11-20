«البيئة»: مصر تسعى لإشراك القطاع الخاص لتنفيذ خدمات في المحميات الطبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تسعى بخطوات جادة إلى إشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف.

وعبرت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، خلال لقائها بوزيرة البيئة، عن سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال 5 عقود من الشراكة، في إطار اعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وأن مصر شريك مهم واستراتيجي.

وأبدت تطلعها إلى استكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، منها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لإشراك القطاع الخاص في التنوع البيولوجي والتكيف.