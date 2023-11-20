«بيطري البحيرة»: تحصين 20 ألفا و800 رأس ماشية في أول أيام الحملة القومية

تمكنت مديرية الطب البيطري في البحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، من تحصين 20 ألفا و800 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، خلال أول أيام الحملة القومية الثالثة، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

من جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف حملات التوعية، وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية، والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

تقديم الدعم للأطباء البيطريين

ووجهت نائب محافظ البحيرة، مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم أوجه الدعم كافة لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وناشدت مديرية الطب البيطري، جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة، تقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

العمل على تنمية الثروة الحيوانية

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية، للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع، وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، وضبط أسعار اللحوم في الأسواق.