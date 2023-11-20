إنجازات 10 سنوات.. 9306 مشروعات تُحدث نقلة نوعية في البحيرة

أكّدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنّ مصر شهدت خلال السنوات الماضية، تنفيذ مشروعات قوميّة واستثماريّة وتعليميّة وخدميّة وتنمويّة، لصالح المواطن المصريّ ورفعة شأنه.

وأشارت نهال بلبع، إلى أنّ البحيرة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأوضحت «بلبع»، أنّ المحافظة شهدت خلال المدّة من 2014 حتى 2023 تنفيذ 9306 مشروعًا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه.

مشروعات البحيرة

وأوضحت «بلبع»، أنّه تمّ الانتهاء من 6768 مشروعًا بتكلفة إجمالية 78 مليار و600 مليون جنيه، وجارٍ العمل على 2538 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليار و700 مليون جنيه.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنّ الدولة المصريّة تجني الآن ثمار الاستقرار والتقدم، بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يومًا بعد يوم على أرض الوطن، بسواعد المصريين.

الدولة تدعم المشروعات القومية

وأكدت أنّ الدولة المصريّة تدعم كافة المشروعات القوميّة الجاري تنفيذها لصالح المواطن، والتي تعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.