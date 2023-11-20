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«مياه البحيرة»: تمركز سيارات ومعدات الشركة في أماكن تجمعات الأمطار

كتب:

نرمين عفيفي
11:54 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
مياه الأمطار

مياه الأمطار

قال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إنّ النوة الحالية بدأت في البحيرة منذ الساعة الواحدة صباحا من يوم الأحد، مشددًا على وجود تنسيق تام بين الشركة والوحدات المحلية في المحافظة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ في المحافظة.

تأثر 7 مراكز بالنوة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «شمال البحيرة به 7 مراكز متأثرة بهذه النوة، مثل رشيد وإدكو وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور وإيتاي والمحمودية».

توزيع سيارات ومعدات على أماكن تجمعات مياه

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، «وزعنا سياراتنا ومعداتنا على الأماكن التي تشهد تجمعات مياه طبقا للخبرات السابقة، ولدينا في البحيرة 120 معدة كبيرة، إضافة إلى عربات سيول وغيرها تنتشر في الأماكن التي تتكون فيها مياه الأمطار لأنها منخفضة».

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