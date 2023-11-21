3 أحداث جعلت «سعاد» متهمة بقتل عصام الصياد في «صوت وصورة».. ماذا حدث؟

لازالت الأحداث تتصاعد، بشأن معرفة من الجاني الحقيقي وراء قاتل الدكتور عصام الصياد، الذي جسد دوره الفنان مراد مكرم، إذ جاء ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع تصاعدا في الأحداث، ودائرة الشك اتسعت وشملت «سعاد» التي تجسد دورها الفنانة فدوي عابد، ونعرض خلال التقرير التالي أسباب دخولها دائرة الشك .

دائرة الشك تتسع في الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة

- قامت بإخفاء الكاميرا الخاصة بالعيادة في منزلها، وسربت بعض الفيديوهات التي ظهر بها الدكتور وهو يتحرش ببعض السيدات.

- قالت خلال حوارها مع عبد الغني أنها تكره الدكتور عصام الصياد، لأنه كان يعتبرها «كوبري» من أجل استقطاب السيدات التي تعجبه إلى العيادة.

فدوي عابد مُتهمة بقتل الدكتور عصام الصياد

- الشخص الوحيد الذي كان في العيادة بعد مواعيد العمل، وذلك جاء خلال مشهد ذهاب نجلاء بدر إلى زوجها من أجل التشاجر معه، لتظهر وهي تنصت إليهم دون معرفتهما .

أبطال مسلسل صوت وصورة

شارك في مسلسل «صوت وصورة» عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.