الجمهور يشيد بدور حنان مطاوع في مسلسل «صوت وصورة»: أداء مميز

أشاد الجمهور بأداء الفنانة حنان مطاوع في مسلسل «صوت وصورة»، والذي حاز على إشادات النقاد والجمهور بمجرد عرض الحلقات الأولى من المسلسل ونال جماهيرية عالية.

ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بابنتها خلال أحداث المسلسل لتنهال تعليقات الجمهور على منشور حنان والتي جاءت كالتالي: قال تعليق: المسلسل خطير، وعلق آخر أبدعتي، وقال آخر: ممثلة بارعة بالتوفيق والنجاح والإبداع الدائم، وآخر: كل مدى بتثبتي إنك جبارة في تمثيلك بجد بس لازم ترجعوا المحامية مينفعش كدا أنا متغاظة منها من اول القضية، وعلق آخر: عظيمة يا حنان مطاوع ومبدعة حقا، أداءك مميز بصدق في تعابير الوجه وإحساسك العالي جدا، وأنت تجسدين الشخصية بصورة حقيقة ومدروسة برافو.

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

وشارك في مسلسل «صوت وصورة» عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.