كيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء وفقا للمناطق السكنية

قيمة التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بعدد من الأمور المنظمة سواء لمن تقدموا بطلبات للتصالح بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، أو لأصحاب المخالفات الذين سيتقدموا بأوراقهم بموجب صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء عقب التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

واحتساب قيمة التصالح في مخالفات البناء لأصحاب طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات الذين تقدموا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها سيترتب عليه عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أقر بشكل نهائي في الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، اليوم، يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح، وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الآسعار التي أقرت وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

أما للمتقدمين بطلبات التصالح للجهة الإدارية المختصة، وفقًا للاشتراطات التى حددها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبموجب التصوير الجوي الأخير والذي تم إقراره من مجلس النواب 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويتم سداد رسوم الفحص نقددا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز5 آلاف جنيه، ،وكذلك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

مقابل التصالح في متر مخالفة البناء

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب المقدم من صاحب المخالفة، ويكون للسلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شريطة ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويتم استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

حالات تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

وأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.و أجاز مشروع قانون التصالح الجديد أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبموجب ذلك يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.