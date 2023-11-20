إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في ببا جنوب بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن إزالة 5 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرى مركز ببا جنوب المحافظة، ضمن حملة إزالات مكبرة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل الفوري معها، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو أية أعمال بناء مخالفة.