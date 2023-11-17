إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ميت غمر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والأمن، وذلك في سبيل الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المواطنين في ذات الوقت، وأسفرت عن إزالة 5 حالات تعد.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وأكد اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، الجاهزية التامة في التصدي بكل حسم وحزم على التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية ومديريتي الزراعة والأمن وعدم التهاون في هذا الملف تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد في نطاق المدينة، ويتم هدمها في المهد ومحاسبة المخالفين.

التواجد الميداني لمتابعة المخالفات

وتابع رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم والساعة وعمل حملات يومية وبصفة مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية لإزالة التعديات والمخالفات، وهناك تعليمات مشددة لفريق العمل التنفيذي بالتواجد الميداني لمتابعة المخالفات عن كثب ورصدها والإبلاغ عنها.