إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية في نبروه بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه بالدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وقال اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة نبروه، في بيان، إنه يتم التصدي بكل حسم وحزم لكل أنواع التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، بمتابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات بالبناء، وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

الإزالة الفورية للتعديات

وأكد رئيس مجلس مدينة نبروه، أن الحملات مستمرة بشكل يومي وفي الفترتين الصباحية والمسائية في نطاق المدينة، وذلك للتصدي لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات على الأراضي الزراعية، وخلال الحملة استهدفنا قرية نشا بنبروه، وتم الإبلاغ عن وجود مخالفات وتمت الاستجابة فورا وقمنا بإزالة فورية لتعديات بدون ترخيص في القرية، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء ولائحة التنفيذية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالف.