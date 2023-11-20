«صحة البحيرة» تحصد المركز الأول في إجراءات مكافحة العدوى على مستوى الجمهورية

تصدرت محافظة البحيرة محافظات الجمهورية، وحصلت على المركز الأول جمهوريا في التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى بالمحافظات خلال عام 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لإدارات مكافحة العدوى بالمحافظات، في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان «الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة»، ومنظمة الصحة العالمية، وخلال الاجتماع تم عرض نتائج ومؤشرات الأداء لإدارات فرق مكافحة العدوى بالمحافظات.

اهتمام كبير بالقطاع الصحي

وأشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الإنجاز الذي تحقق، وبجهود فرق مكافحة العدوى في جميع مستشفيات البحيرة، موضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، وهناك دعم كبير من الرئيس بمنظومة الصحة، مؤكداً أن منظومة الصحة بالبحيرة في تقدم مستمر.

البحيرة في المركز الأول

وأعرب «جميعة» عن خالص تقديره للفريق الإشرافي بالمديرية، والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد حسن جادالله مدير إدارة مكافحة العدوى، على دورهم في حصول البحيرة على المركز الأول في مكافحة العدوى.