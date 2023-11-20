علاج 261 رأس ماشية في قافلة بيطرية إرشادية بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية المحرص، التابعة لوحدة بني موسي بمركز أبو قرقاص، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية، وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجا.

علاج باطني لـ261 رأس ماشية

من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية الجماعية، وجرى علاج باطني لعدد 261 رأس ماشية، ورش 500 رأس من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وأكد «عبد العال» أن المديرية لا تألو جهدا في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.‎