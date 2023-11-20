«المصريين الأحرار» يشارك في مباردة تخفيض الأسعار بمطروح

التقى سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار في مطروح، المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح، لمشاركة الحزب بمبادرة تخفيض الأسعار.

وتنطلق قوافل المباردة التي يشارك بها الحزب والتي تستهدف القرى البعيدة والنائية ومنها رأس الحكمة والداخلة والقواسم واطنوح وكشوك عميرة، لتقديم عدد من السلع الأساسية.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأكدت المهندسة هند مساعد، أنّ مبادرة تخفيض الأسعار لقيت مشاركة واسعة من التجار والمولات والمحلات التجارية الكبيرة ومنافذ الجملة من انطلاقها، لذلك توافرت السلع الأساسية مع تزايد مشاركة السلاسل والمحال التجارية داخل المحافظة، كما شملت عدد السلع من 11 إلى 18 سلعة أساسية فأكثر والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة.

مطالبة بالمتابعة المستمرة

ووجّهت «مساعد» بالمتابعة المستمرة مع الدفع بمزيد من القوافل إلى القري والتجمعات الصحراوية لتوفير احتياجاتهم من السلع الاساسية بأسعار مخفضة.

وقدّم «الزعيري» الشكر لمدير تموين مطروح على ما تبذله من مجهود خلال المبادرة، ولقيت ترحيبا وإشادة كبيرة من المواطنين، ما ساعد في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري نتيجة ارتفاع الأسعار.