مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن تعلن أسماء الفائزين والمؤهلين للمنافسة الدولية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي انعقدت أيام 7 و8 و9 نوفمبر الجاري.

الفرع الأول للمسابقة

وفاز في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة: أحمد محمد صالح إبراهيم، وأمنية خالد علي عبد العزيز، وعبد الله جابر فرحات السيد، وحسن رضا حسن عبد الجواد، وأسماء وليد مفيد رجب، وعمرو رجب جاد أبو الوفا، وأحمد محمد علي عام وإيمان جمال فاروق حسن، وأحمد طارق توفيق درويش، وساره أيمن أحمد موسى، وإيمان رمضان علي الرشيدي، وزينب عبد الحكيم عبد الجواد، وعمر محمد حسين.

الصوت الحسن في التلاوة

وفاز في الفرع الثاني الصوت الحسن في التلاوة المجودة: عصام أحمد حسين علي، وأدهم محمد دسوقي صادق، وحسن محمد حسن هيكل، وأحمد محمد أحمد عبد المعطي، وأحمد جمال عبد الوهاب السيد، وسعيد محمد سعيد شرارة،

وفي الفرع الثالث الابتهال والإنشاد الديني فاز كل من: محمد رضا محمود حسن، ومحمد ياسر محمود عبد الفتاح، وأحمد سامح مرزوق عبد الحفيظ، وعبد الفتاح جمال عبد الفتاح أبو حسن، وهبة عادل إبراهيم يوسف، وإسلام سعيد محمد أحمد، وندى أحمد عبد الله الطنطاوي.

وفاز في الفرع الرابع حفظ القران للأطفال: أحمد محمود بخيت إبراهيم، ومحمود عمر، وأحمد تامر ممدوح محمد صبري، وصلاح طارق يحيى سليمان، وعبد الرحمن أنور عبد الله، وعبد الرحمن أحمد السيد، وإسراء عبد المجيد عاشور، وعمر محمد عبد الهادي، وجنة عبد الله عبد الجواد، بينما فاز في فرع الإنشاد الديني للأطفال كل من: محمد أحمد أحسن الأزهري، ومالك محمود عصام ندى، ومحمد محمد البكري سليم، وأروى عبد العزيز عرفة عرفة، وياسين محمود محمود تمام.

وأعلن عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن الأسماء التي تم الإعلان عنها هم المرشحين للتصفية الأخيرة بالمسابقة المحلية، والتي تجرى في ديسمبر المقبل، ويتم خلالها تحديد أوائل المحلية، حيث يتم اختيار 3 فائزين في كل فرع وتكريمهم باعتبارهم أوائل المحلية، ويتم تصعيد الأول في كل فرع للمسابقة الدولية، كما تجرى اختبارات للأئمة العاملين في بورسعيد لاختيار الثلاثة الأوائل منهم وتكريمهم في حفل الافتتاح.

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في هذا العام اسم الشيخ الراحل الشحات محمد أنور، وتقادم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، وتقام فعاليات المسابقة الدولية من يوم 2 إلى 6 فبراير 2024.