«الأوقاف»: زيادة جوائز مسابقة القرآن الكريم العالمية لـ8 ملايين جنيه

وجه فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتفضله برعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم واهتمامه بتكريم أهل القرآن، لافتا إلى أن فعاليات المسابقة لهذا العام ستعقد في دار القرآن بمسجد مصر، كما سيتم تسجيلها تلفزيونيا وإذاعيا بالكامل، كما لفت وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نوعي ومميز لإذاعة القرآن الكريم بصرف النظر عن التكلفة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الفترة التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد شهدت أعلى مبالغ المخصصة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم: «قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت الجوائز في حدود 200 ألف جنيه، وووجه الرئيس بزيادة قيمتها لتتدرج من مليون جنيه في العام الأول ثم 2 مليون جنيه في العام التالي لتصل هذا العام إلى 8 ملايين جنيه».

تفاصيل جوائز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

الفرع الأول: حفظ القرآن وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده.

- الجائزة الأولى.. مليون جنيه والتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- الجائزة الثانية.. نصف مليون جنيه.

- الجائزة الثالثة ربع مليون جنيه.

جوائز بالناطقين بغير العربية

- الجائزة الأولى.. نصف مليون جنيه.

- الجائزة الثانية 400 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة 250 ألف جنيه.

- الجائزة الرابعة 200 الف جنيه.

كما خصصت وزارة الأوقاف جوائز لـ«الناشئة» تحت 12 سنه وجاءت الجوائز كالتالي:

- الجائزة الأولى 400 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 300 ألف جنيه.

-الجائزة الثالثة 200 ألف جنيه.

-الجائزة الرابعة 150 ألف جنيه

-الجائزة الخامسة 100 ألف جنيه.

جوائز ذوي الهمم

- الجائزة لأولى 400 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 350 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة 300 ألف جنيه.

-الجائزة الرابعة 250 ألف جنيه.

- الجائزة الخامسة 200 ألف جنيه.

كما بلغت عدد الأسر القرآنية التي تقدمت للمسابقة 51 أسرة، واجتازت أكثر من 40 أسرة الاختبارات، ليصل العدد بعد التصفيات النهائية انتهينا إلى 7 أسر.

وأعلنت الوزارة أنه لأول مرة تم تخصيص 4 جوائز في فرع الأسر القرآنية وهي كالتالي:

- الجائزة الأولى 500 ألف جنيه وتكرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

-الجائزة الثانية 400 ألف جنيه.

-الجائزة الثالثة 300 ألف جنيه.

-الجائزة الرابعة 200 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف جنيه جوائز استثنائية.

وبلغ إجمالي عدد المتسابقين 96 متسابقا وعدد الدول المشاركة في المسابقة 41 دولة دون مصر.