معايير وضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، معايير وضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

موضوعات المسابقة ومستوياتها

ووفقا لمديرية التربية والتعليم، فإنّ موضوعات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 ومستوياتها؛ حفظ القرآن الكريم، وحفظ الحديث الشريف، وهي كالتالي:

- المستوي الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة.

- المستوي الثاني: حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلي أخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية من 1 إلي 20.

- المستوي الثالث: حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلي أخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء الثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية من 1 إلي 10.

تعميم المسابقة علي جميع المدارس بكل إدارة تعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بضرورة التنبيه علي موجه أول اللغة العربية والتربية الإسلامية بتعميم المسابقة علي جميع المدارس بكل إدارة تعليمية، بمراحلها المختلفة للتعليم العام والفني والانتهاء من التصفيات الأولية علي مستوي كل إدارة تعليمية في موعد أقصاه 3 ديسمبر 2023، وتصعيد الفائزين علي مستوي الإدارات علي أنّ يُفاد التوجيه العام بأسماء الطلاب المصعدين في موعد أقصاه 7 ديسمبر 2023، حيث لا يتعد عن 7 طلاب في كل مستوي.

إجراء التصفيات النهائية بمدرسة هشام بركات الثانوية بكفر الشيخ

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه سوف تجري التصفيات النهائية بمدرسة هشام بركات الثانوية بكفر الشيخ خلال الفترة من 17 ديسمبر 2023 وحتي 28 ديسمبر 2023، كما يلي:

- الأحد 17 ديسمبر 2023: تصفيات إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

- الاثنين 18 ديسمبر 2023: تصفيات إدارتي غرب كفر الشيخ، وسيدي غازي التعليمية.

- الثلاثاء 19 ديسمبر 2023: تصفيات إدارتي دسوق، وقلين التعليمية.

- الأربعاء 20 ديسمبر 2023: تصفيات إدارة سيدي سالم التعليمية.

- الخميس 21 ديسمبر 2023: تصفيات إدارات بلطيم، وبرج البرلس، والرياض التعليمية.

- الأحد 24 ديسمبر 2023: تصفيات إدارتي الحامول، وبيلا التعليمية.

- الاثنين 25 ديسمبر 2023: تصفيات إدارتي فوه، ومطوبس التعليمية.

- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: تخلفات جميع الإدارات.

- الأربعاء 27 ديسمبر 2023: تخلفات جميع الإدارات.

- الخميس 28 ديسمبر 2023: تخلفات جميع الإدارات.

منح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة

ومن المقرر أنّ يُمنح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والإدارات التعليمية تشجيعاً لهم.