«الميكنة» تضمن شفافية مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بالسويس

استقبلت الإدارة العامة لمنطقة السويس الأزهرية، لجنة يرأسها موجه القراءات بالأزهر الشريف، لمتابعة إجراء مسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لمناقشة آلية ضمان شفافية المسابقة.

أوضح الدكتور مؤمن الهواري، أنّ الاختبارات الخاصة بمسابقة شيخ الأزهر مميكنة بالصوت والصورة، تحت إشراف إدارة الكمبيوتر التعليمي، وتوجيه الحاسب الآلي، حفاظًا على الشفافية وتحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن بالسويس

وأشار إلى حرص واهتمام الجامع الأزهر بتنظيم المسابقة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنّ المسابقة تجري تحت إشراف الشيخ إبراهيم الخزرجي، مدير شؤون القرآن الكريم، وموجهي القرآن الكريم بمنطقة السويس الأزهرية.

واستقبل الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، الدكتور أبواليزيد سلامة، والشيخ حسن عبد النبي، والشيخ خالد محمد علي، موجه القراءات بالأزهر الشريف، وموسى صابر، موجه بالإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، وخالد جمال، مستشار مادة الفلسفة بقطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة سير المسابقة.

ويُشترط الاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، على ألا يزيد سن الطالب في مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023، ويتم اختبار الطلاب وفق الجدول الزمني لمعاهد منطقة السويس الأزهرية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.