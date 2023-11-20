«الري» تشكل لجنة لمتابعة خطط التعامل مع السيول بسبب التغيرات المناخية

ترأس الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والري، اليوم، لجنة مراجعة خطط السيول على مستوى الجمهورية، وذلك لمراجعة إجراءات قبل وأثناء وبعد العواصف المطرية.

مراجعة كل خطط السيول على مستوى الجمهورية

وقالت الوزارة إنه جرى تشكيل اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتهدف مراجعة الوزارة لكل خطط السيول على مستوى الجمهورية، وما يتصل بها من إجراءات وقرارات تتعلق بالعواصف المطيرة خلال فصل الشتاء قبل وأثناء وبعد حدوثها.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ناقشت ملف السيول، إذ جرى مراجعة خططها والتنسيق بين كافة الجهات المعنية على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الأمطار التي يجرى حصادها بعد الانتهاء من العاصفة ثم المرور على جميع المنشآت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تستدعي حشد كافة الجهود والإمكانات من جميع الجهات.

رفع درجات الاستعداد القصوى للتصدي لظاهرة السيول

وأعلنت الوزارة رفع درجات الاستعداد القصوى للتصدي لظاهرة السيول في محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، بالمرور على مخرات السدود والحواجز وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود تعديات عليها وإزالتها على الفور.

وأشارت الوزارة إلى خفض تصريف المياه في المحافظات التي تشهد هطولا للأمطار في الدلتا، وذلك لاستيعاب وتصريف المياه في المصارف والترع والاستفادة بها، وعدم هدرها فضلا عن عدم حدوث غرق للزراعات الشتوية الحالية.