توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار غزيرة تصل إلى السيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

حالة الطقس الساعات المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 60 و70% على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وقد تغزر أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 50% على مناطق من مطروح والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعياية والسويس، وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الإثنين 20 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.