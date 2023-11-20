خبير: التركيز السياحي على العلمين يرجع إلى الفنادق والجامعات

أشاد أحمد صبري، الخبير السياحي والفندقي، بالمُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يُعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها «المدينة ويحقق مبدأ الاستدامة بتوافر أنشطة سياحية متنوعة جاذبة طوال العام.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبنت مدينة العلمين بالكامل

كما أثنى الخبير السياحي والفندقي خلال لقاءه مع برنامج «المجلة السياحية»، المذاع على شاشة «النيل للأخبار»، على التطور الحادث في مدينة العلمين الجديدة خلال العامين الماضيين بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تبنت مدينة العلمين بالكامل ونفذوا مهرجان العلمين بما تضمن حفلات فنية وترويجية، الأمر الذي أعاد الساحل الشمالي الى الواجهة السياحية المصرية خاصة للسياحة الخليجية، حيث حصلت مصر من هذه السوق على ما يتراوح بين 750 ألفا إلى 800 ألف زائر.

التركيز السياحي على العلمين يرجع إلى الفنادق

وأرجع أحمد صبري التركيز السياحي على العلمين إلى الفنادق التي أُقيمت في مدينة العلمين الجديدة، وكذلك إلى الجامعات والمراكز الثقافية التي افُتتحت بها، لتتحول العلمين من مدينة سياحية موسمية إلى مدينة سياحية دائمة طوال العام، حيث يشمل المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة عدة قطاعات، أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعا استشفائيا سياحيا عالميا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة، وثانيها وجهة العلمين السياحية، والتي ستتضمن منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذي طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات، وثالثها المركز الترفيهي، الذي من المخطط أن يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري. .