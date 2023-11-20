قرارات مهمة من وزير التعليم بشأن صيانة وترميم المدارس

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، ومتابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تجهيز وصيانة المدارس

وأكد الدكتور رضا حجازي، أهمية دور صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

ووجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد سامي مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عرضا بشأن الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق، وتتمثل أحد أهدافه في زيادة الدعم المقدم للمشروعات التعليمية.

تمويل إنشاء مجمع مدارس

وشهد الاجتماع الموافقة على تمويل إنشاء مجمع مدارس «ابتدائي وإعدادي» بمنطقة الأحمدية بمدينة أسوان وتوفير الاعتماد المالي؛ وذلك لخفض معدلات الكثافة الطلابية بالمحافظة.

كما وافق مجلس الإدارة على تمويل تكاليف تطبيق الدراسة الاستطلاعية والأساسية الخاصة بدراسة البيزا 2025، استكمالا لموافقة المجلس القومي للامتحانات والتقويم التربوي لأهميتها القصوى لتقييم النظام التعليمي المصري، والموافقة على تمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بمحافظة القليوبية للمحافظة على المبنى كأصل من أصول الوزارة.