معرض ملابس جاهزة لدعم 300 أسرة من الأولى بالرعاية في 5 قرى بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، جمعية الأورمان، في تنظيم معرض جديد بقاعة القلعة، في مركز تلا، وذلك لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين، في 5 قرى فى مركز تلا، وهي قرى زواية بمم وميت أبو الكوم وميت الكرام وكفر قرشوم.

معرض جمعية الأورمان في المنوفية

وأكدت مرفت رمزي، وكيل مديرية التضامن بالمنوفية، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الاسر الاولى بالرعاية، ولرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدة أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

«شعبان»: تخفيف العبء من خلال المعارض

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح، أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مشيراً ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.