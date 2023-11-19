«تعليم المنوفية» تنظم ندوة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ندوة بعنوان «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة»، حيث قام محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، بإلقاء محاضرة بمدرسة الشهيد عبد الرحيم السرسي، بحضور عدد كبير من الطلاب والمسؤولين في الإدارة التعليمية بشبين الكوم.

غرس الانتماء إلى الوطن لدى الطالب

وأكد الفولي حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن ومفهوم المواطنة وبناء الشخصية المصرية، وغرس الانتماء إلى الوطن لدى الطالب لأنه أحد دعائم بناء الفصل والمجتمع، واعتبار الفرد جزء منه ومعرفة الأحداث الجارية في الوطن والتفاعل معها إيجابياً.

واستعرض مدير تعليم المنوفية عبر شاشة الفيديو، باقة من المشاريع القومية الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش التلاميذ فيها وأعطاهم بعض الهدايا المادية تشجيعاً لهم.

المشروعات القومية في مصر

وأشار مدير تعليم المنوفية إلى أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية واقتصادية واجتماعية هامة واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، والجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي جمهورية المشروعات القومية العملاقة والتنمية والتقدم والسلام والأمن، بدأت بقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والشبكات الواسعة للطرق والمواصلات، والمشروعات الكبرى للإسكان.

وتطرق الحديث عن مشروع القرن «حياه كريمة»، وهو أعظم المشروعات، حيث يستهدف بناء الإنسان المصري وإحداث تنمية شاملة والقضاء على الفقر، خاصة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والذي يؤدي إلى تحسين أحوال أكثر من نصف سكان مصر.