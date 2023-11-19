مناقشة الخطة الخمسية لإدارة صندوق الخدمة الطبية بجامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي 2023 - 2024، وذلك بحضور المحاسب جلال عبد السلام، أمين عام الجامعة، والدكتور اشرف مدحت، مدير عام الشئون الطبية، والدكتور محمد صبري، رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عبد السميع، وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء الصندوق الطبي.

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية

ناقش المجلس، خلال الاجتماع، إعداد الخِطَّة الخمسية القادمة طبقًا لاحتياجات الإدارة الطبية لمدة خمس سنوات قادمة، بداية من عام 2024، إلى جانب استعراض ما تم في نشاط مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية، وإدارة الوحدات العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إلى أنّ المجلس صدق محضر المجلس السابق، واستعراض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية، وإدارة الوحدات العلاجية.

الموقف المالي لصندوق الخدمات الطلابية

وأوضح، «القاصد» أنّ المجلس ناقش الموقف المالي التقريبي لصندوق الخدمات الطلابية والموافقة على الطلبات المقدمة من الطلاب لصرف مستحقات مالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.

ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية للدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، للوقوف على كل المستجدات داخل الحرم الجامعي.