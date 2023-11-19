حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في المنوفية.. المحافظ يوضح الموقف

يهتم العديد من مواطني المنوفية، بمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة، غدًا الاثنين، في مدارس المحافظة، في ظل حالة الاضطراب في الطقس والتقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد.

وتشهد المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة نتيجة المنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد.

حقيقة تعطيل الدراسة في المنوفية غدًا

أكّد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدم صدور قرار بتعطيل الدراسة، غدًا الاثنين، في المنوفية، مشيرًا إلى أنّ المحافظة لم تتأثر بشكل كبير بحالة الطقس السيئ، وتمّ التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بواسطة شركة المياه والوحدات المحلية.

طوارئ في المنوفية واستمرار العمل بالمدارس

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم رفع حالة الطوارئ نتيجة المنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد وتسبب في سقوط أمطار، مؤكدًا أنّه لن يتم تعطيل الدراسة، غدا الإثنين، في المنوفية.

وتشهد محافظة المنوفية، سقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة على المراكز والمدن، مع نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، انتشار سيارات شفط المياه، إلى جانب التعامل الفوري من خلال التواجد الميداني للمسؤولين والعمال.