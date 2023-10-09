تفاصيل شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت من بنك قناة السويس

يوفر بنك قناة السويس للمواطنين إمكانية الحصول على شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت حيث تصل المدة الخاصة بها إلي 5 سنوات، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت

- يحصل الأفراد الطبيعون على شهادة الاستثمار من بنك قناة السويس.

- يصل الحد الأدنى الخاص بالشهادة إلى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما تبلغ المدة الخاصة بالشهادة 5 سنوات.

- وبالنسبة لسعر العائد يكون ثابتا طوال فترة الشهادة.

- كما يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

تفاصيل الاسترداد

- وبالنسبة لشروط الاسترداد الشهادة قابلة للاسترداد بعد أول سنة، وذلك وفقا لجدول الاسترداد.

- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وتصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

المستندات المطلوبة

- يمكن للعملاء الحاليين طلب اصدار شهادة الاستثمارالدولارية ذات العائد الثابت 5 سنوات للأفراد.

- وبالنسبة للعملاء الجدد يجب إحضار مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 5 سنوات للأفراد.