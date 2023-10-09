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تفاصيل شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت من بنك قناة السويس

كتب:

مريم حنفي
09:53 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
بنك قناة السويس

بنك قناة السويس

يوفر بنك قناة السويس للمواطنين إمكانية الحصول على شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت حيث تصل المدة الخاصة بها إلي 5 سنوات، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت

- يحصل الأفراد الطبيعون على شهادة الاستثمار من بنك قناة السويس

- يصل الحد الأدنى الخاص بالشهادة إلى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما تبلغ المدة الخاصة بالشهادة 5 سنوات. 

- وبالنسبة لسعر العائد يكون ثابتا طوال فترة الشهادة. 

- كما يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا. 

تفاصيل الاسترداد

- وبالنسبة لشروط الاسترداد الشهادة قابلة للاسترداد بعد أول سنة، وذلك وفقا لجدول الاسترداد. 

- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وتصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

المستندات المطلوبة 

- يمكن للعملاء الحاليين طلب اصدار شهادة الاستثمارالدولارية ذات العائد الثابت 5 سنوات للأفراد. 

- وبالنسبة للعملاء الجدد يجب إحضار مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 5 سنوات للأفراد. 

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