تفاصيل شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت من بنك قناة السويس
كتب:
مريم حنفي
09:53 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
بنك قناة السويس
يوفر بنك قناة السويس للمواطنين إمكانية الحصول على شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت حيث تصل المدة الخاصة بها إلي 5 سنوات، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت
- يحصل الأفراد الطبيعون على شهادة الاستثمار من بنك قناة السويس.
- يصل الحد الأدنى الخاص بالشهادة إلى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
- كما تبلغ المدة الخاصة بالشهادة 5 سنوات.
- وبالنسبة لسعر العائد يكون ثابتا طوال فترة الشهادة.
- كما يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.
تفاصيل الاسترداد
- وبالنسبة لشروط الاسترداد الشهادة قابلة للاسترداد بعد أول سنة، وذلك وفقا لجدول الاسترداد.
- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وتصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.
المستندات المطلوبة
- يمكن للعملاء الحاليين طلب اصدار شهادة الاستثمارالدولارية ذات العائد الثابت 5 سنوات للأفراد.
- وبالنسبة للعملاء الجدد يجب إحضار مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 5 سنوات للأفراد.