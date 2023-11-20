مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في كفر الدوار

نظمت اللجنة النقابية لشركة مصر للغزل والنسبخ وصباغي البيضا في كفر الدوار، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، حيث أدى الحاضرون السلام الجمهوري، وأعلنوا دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة

وقال أحد الحاضرين، إنّ كل وطني شريف دور خاصًة في هذا التوقيت ليثبت للعالم أجمع أنّ المصريين جميعهم يد واحدة عند الشدائد، ولن نعامل عدونا وسنقف صامدين أمام المصاعب، متابعا: «هنطلع يوم 10 و11 و12 عشان نقول للعالم كله إحنا ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف أحد الحاضرين؛ خلال المؤتمر الجماهيري للجنة النقابية لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار لدعم الرئيس السيسي: «نحن هنا اليوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصر الجديدة والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وتنفيذ رؤية مصر 2030 من حياة كريمة ومستقبل صناعي زراعي وبنية تحتيه جاذبة للأستثمار من أجل الصناعات الجديدة وتشغيل الشباب».

وتابع أحد الحاضرين: «يرجع الفضل بالاستقرار الحالي وسط التحديات للرئيس السيسي وأكبر دليل على ذلك الاستقرار الخوف قبل 30 يونيو، حيث كان يوجد خوف على الأرواح والأطفال والملكيات الخاصة بنا، بينما حاليا نشهد استقرارا داخليا وخارجيا ومواجهة التحديات من جميع الجهات، وخير دليل على ذلك جهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني».