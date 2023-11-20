رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يشدد على ضرورة مراجعة النصاب القانوني لحصص المعلمين

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ضرورة مراجعة النصاب القانوني لحصص المعلمين بكافة التخصصات على مستوى معاهد المنطقة، وبكل إدارة على حدة، ومراجعتها جيداً لرصد الأماكن التي بها أنصبة زائدة وترحيلها في الحالات التي تستوجب سد العجز بها، وإعطاء إفادات معتمدة بسد العجز لدي جميع المعاهد.

وشدد شهاوي على أن التقاعس عن توزيع النصاب كاملاً من الحصص المقررة على كافة المعلمين بجميع التخصصات، يعد إهداراً للمال العام، وهو ما لا يقبله أحد، ولا يرتضاه ضمير أي بشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شهاوي مع مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارات: التنسيق، والشؤون الوظيفية والتوجيه الفني والجودة والخطة والمنهج، لمناقشة آخر مستجدات العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرض شهاوي عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، أبرزها استعدادات المنطقة لامتحانات نهاية العام الدراسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الدراسية، وانتظام العملية التعليمية، وتحسين الأداء التربوي.

وأكد شهاوي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة التعليم الأزهري، ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

وفي ختام الاجتماع، وجه شهاوي الشكر للقيادات التربوية بالمحافظة على جهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية.