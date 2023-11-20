تنظيم قافلة مائية في مركز قويسنا بالمنوفية.. ورش سباكة وندوات توعوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، تنفيذ القافله المائية الخدمية بقريه بني غريان التابعه لمركز قويسنا، نهاية الأسبوع الجاري، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور المهندس محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

موعد القافلة المائية في محافظة المنوفية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن القافله المائية الخدمية بقريه بني غريان، تقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتشهد عدد من الأنشطة المتنوعة لخدمة المواطنين.

أنشطة القافلة المائية في قويسنا

وأوضحت الشركة، أن القافله المائية بقريه بني غريان، تضم، ندوات توعية، وورش سباكة خفيفة لإنجاز الأعمال المنزلية، وسحب عينات مياه عن طريق فريق المعامل، وتقديم خدمات مراكز خدمة للعملاء المتنقلة، وإجراء عمليات التحصيل تسهيلا علي المواطنين، ويشارك في القافلة أعداد كبيرة من العاملين.

على صعيد آخر، تواصل شركة مياه الشرب في محافظة المنوفية، تواجدها الميداني للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل ما تشهده البلاد من موجة من الطقس السيء والتقلبات الجوية التي تصل إلي أمطار متوسطة وتكون غزيرة في بعض المناطق.