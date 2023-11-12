حالة الطقس في الفيوم.. أمطار خفيفة وغيوم كثيفة وتحذير لمرضى الحساسية

تشهد حالة الطقس في الفيوم الآن، سقوط أمطار خفيفة، فضلًا عن كثافة الغيوم التي ملأت سماء المحافظة، فيما رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي درجة الاستعداد للقصوى تحسبًا للتعامل مع سقوط أي أمطار غزيرة قد تحدث، كما حذر الأطباء من التعرض للهواء بصورة مباشرة لوقت طويل خصوصًا مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الفيوم الآن، وتوقعات سقوط الأمطار، ونشاط حركة الرياح، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من أهالي المحافظة وزوار المناطق السياحية بها.

حالة الطقس في الفيوم الآن

وتشهد حالة الطقس في الفيوم الآن، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 27 بينما الصغرى 18 درجة، بينما بلغت نسبة الغطاء السحابي نحو 93%، والرطوبة 51%.

هل يوجد رياح في الفيوم؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط الرياح فإنّ المحافظة تشهد اعتدال حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 13 كيلومترا إذ تتخذ اتجاه شمالية شمالية شرقية، فيما قد تنشط حركة الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، لتبلغ سرعة هبات الرياح نحو 24 كيلومترا في الساعة.

الطقس في وادي الريان الفيوم

ويستمتع العشرات من السياح بحالة الطقس في وادي الريان الفيوم، والذي يشهد طقسًا معتدلًا مناسبًا لرحلات السفاري، ومشاهدة النجوم، والتخييم في هذا الوقت من كل عام، بحسب مصطفى إسماعيل، منظم رحلات سفاري وقصاص أثر بصحاري وادي الحيتان بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّ السياح يستمتعون بالأجواء الساحرة في محمية وادي الحيتان بالفيوم في مثل هذه الأجواء.

هل يوجد أمطار في الفيوم؟

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، حالة الاستنفار للقصوى، استعدادًا للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث للطقس، أو سقوط أمطار لسحبها أولًا بأول منعًا لتراكمها وإعاقة حركة المرور، حيث يجرى تطهير مخرات السيول، والمجاري المائية، وبلاعات وشبكة الصرف الصحي.

زيادة الحساسية بسبب الهواء

وحذر الدكتور محمد عبدالله كامل، استشاري الباطنة العامة، من التعرض للهواء لفترات طويلة خصوصًا مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بسبب زيادة نسبة الحساسية للزغب والأتربة والتي قد تتسبب في صعوبة بالتنفس وتهيج الحلق، أو الإصابة بنزلات البرد.