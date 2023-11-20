ليلى علوي في اليوم العالمي للطفل: نترحم على ملائكة الجنة بقطاع غزة

تواصل الفنانة ليلى علوي، دعمها الكامل لأهالي غزة، في تلك الحرب التي يتعرضون لها منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 12 ألف شخصًا، غالبيتهم من الأطفال.

ونشرت ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لمجموعة من أطفال غزة، وعلقت عليها بقولها: «في اليوم العالمي للطفل، ووسط كل الكم الكبير للجرائم الإنسانية اللي حصلت ولسه بتحصل في غزة كل يوم ضد الأطفال، منقدرش إلا أننا نترحم على ملائكة الجنة اللي رحلوا، ونتمنى وندعي بالسلامة لهذه الابتسامة الطفولية اللي مليانة براءة وقوة».

ليلى علوي تواصل تصوير فيلم «مقسوم»

في سياق آخر، تواصل ليلى علوي، تصوير مشاهدها في فيلم «مقسوم»، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة، ويشاركها البطولة كل من شيرين رضا، وعمرو وهبة، وسماء إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.