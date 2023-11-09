7 معلومات عن فيلم مقسوم.. ليلى علوي مطربة معتزلة

تعيش الفنانة ليلى علوي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، ومشاركتها في أكثر من عمل سينمائي، منها فيلم آل شنب، المرتقب عرضه بالسينما في شهر نوفمبر الجاري مع لبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال، وفيلم جوازة توكسيك المرتقب تصويره خلال الفترة المقبلة مع بيومي فؤاد وهو التعاون الثالث بينهما، فضلًا عن فيلم مقسوم مع شيرين رضا.

ومع انطلاق تصوير فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، وذلك من خلال السطور التالية:

- الفيلم يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا.

- ويشارك في البطولة عمرو وهبة، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف.

انطلاق تصوير الفيلم في سبتمبر الماضي

- تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.

- انطلق تصوير الفيلم في شهر سبتمبر الماضي، وتوقف تصويره لانشغال ليلى علوي بعدة مشروعات فنية أخرى.

قصة فيلم مقسوم

- تم استئناف تصوير الفيلم الفترة الحالية.

- تدور قصته في إطار لايت كوميدي.

- تجسد ليلى علوي شخصية مطربة معتزلة، وحكاية فرقة موسيقية نسائية في فترة التسعينيات معتها وشيرين رضا وسما إبراهيم.