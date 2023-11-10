ليلي علوي تبكي أثناء تجهيز ابنة شقيقها لحفل زفافها.. صور

حرصت الفنانة ليلي علوي، على أن تكون بجانب ابنة شقيقها، التي تستعد لحفل زفافها، المقرر إقامته بعد قليل، بإحدى الفنادق بمنطقة القاهرة.

وظهرت ليلي علوي، وهي تبكي مع ابنه شقيقها، كما قامت بتقبيل يدها، وبعض المشاهد الأخرى التي توضح مدى حبها لابنة شقيقها وتعلقها بها.

نجاح «شوجر دادي» لـ ليلى علوي

وحققت الفنانة ليلي علوي، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال فيلمها الأخير «شوجر دادي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفي غريب، تامر هجرس، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مروان يونس، شيماء الشريف.