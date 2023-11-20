البحيرة تحصد المركز الأول في العرض المسرحي للتربية الفكرية

شهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، التصفيات النهائية للعروض المسرحية الخاصة ببطولة الجمهورية لقطاع محافظات «البحيرة (المنظم)، الإسكندرية، مطروح»، في يومها الثاني والأخير، وذلك بحضور رضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

فوز البحيرة بالمركز الأول للعرض المسرحي

وأسفرت التصفيات عن فوز العرض المسرحي للتربية الفكرية لمحافظة البحيرة بالمركز الأول والإسكندرية في المركز الثاني ومطروح ثالثا، وفيما يتعلق بالعروض المسرحية للصم وضعاف السمع حصدت الإسكندرية المركز الأول ومطروح الثاني، والبحيرة في المركز الثالث.

وأشاد «الديب» بأداء الطلاب خلال العروض والتي عكست مستوى الموهبة والقدرات الكبيرة لديهم وكذا الجهود المبذولة لتدريبهم وصقل مواهبهم.

تطور مدارس البحيرة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مدارس التربية الخاصة بالبحيرة تشهد تطورا كبيرا وخدمات متميزة ورعاية كبيرة يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب من أبناء تلك المدارس، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبنائنا ذوي الهمم والعمل على توفير كافة المقومات والخدمات اللازمة لهم ودمجهم في المجتمع.

وأشار «الديب» أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه الكبير بأبنائه «القادرون باختلاف».