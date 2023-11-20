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شريف سلامة يواجه صراعات وعلاقات صعبة في مسلسل «العودة» (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
03:44 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
مسلسل العودة

مسلسل العودة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «العودة» بطولة الفنان شريف سلامة، البرومو الدعائي للعمل، قبل عرضه على شاشة دي إم سي، اعتبارًا من يوم 26 نوفمبر الجاري.

وظهر شريف سلامة، في البرومو الدعائي لمسلسل العودة، وهو يضطر لترك الأقصر، ويخوض رحلة بحث عن شقيقه، كما يواجه العديد من الصراعات، فضلًا عن دخوله في قصة حب مع تارا عماد، بينما سيبدو أنها ستواجه تلك العلاقة صعوبات بالغة من قبل العائلتين.

 

قصة مسلسل العودة

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.

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طرح بوسترات مسلسل العودة قبل عرضه على شاشة dmc
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.