شريف سلامة يواجه صراعات وعلاقات صعبة في مسلسل «العودة» (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «العودة» بطولة الفنان شريف سلامة، البرومو الدعائي للعمل، قبل عرضه على شاشة دي إم سي، اعتبارًا من يوم 26 نوفمبر الجاري.

وظهر شريف سلامة، في البرومو الدعائي لمسلسل العودة، وهو يضطر لترك الأقصر، ويخوض رحلة بحث عن شقيقه، كما يواجه العديد من الصراعات، فضلًا عن دخوله في قصة حب مع تارا عماد، بينما سيبدو أنها ستواجه تلك العلاقة صعوبات بالغة من قبل العائلتين.

قصة مسلسل العودة

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.