مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الغربية السبت المقبل

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة تنظيم مؤتمر حاشد السبت المقبل، في الغربية، تنظمه اللجنة العامة للحزب، برئاسة المهندس النائب حازم الجندي.

وقال عصام الصباحي، مدير الحملة، إن المؤتمر هو الثالث ضمن مؤتمرات المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، موضحا أن مؤتمر الحزب في أسيوط سيعق يوم 3 من الشهر القادم وبعده مؤتمرين في القاهرة والجيزة.

وأكد عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية، أن المؤتمر الثالث للدكتور عبد السند يمامة سيقام بمدينة طنطا وسط حشد متوقع من أبناء الغربية.

وقال النائب حازم الجندي، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، إن المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، داعيا جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية، لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة.