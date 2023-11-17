عبد السند يمامة يعقد مؤتمرا جماهيريا في بورسعيد اليوم

ينظم المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا جماهيريا في محافظة بور سعيد، اليوم، الجمعة، لعرض برنامجه في الانتخابات الرئاسية 2024، ورؤيته للفترة المقبلة، وعرض أبرز المحاور التي تناولها برنامجه الانتخابي، أمام المواطنين، واستقبال كافة تساؤلاتهم والإجابة عنها.

موعد ومكان مؤتمر عبد السند في بور سعيد

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المرشح الرئاسي حريص على أن يستعرض رؤيته للفترة المقبلة من عمر الوطن، وخطته وبرنامجه الانتخابي مع المجتمع المصري بفئاته المختلفة، وذلك من خلال عقد المؤتمرات - الصحفية والجماهيرية - مؤكدًل أن مؤتمر اليوم سوف يكون في تمام الساعة الـ5 مساءً، بقاعة الثقافة الكبري بجوار مبني المحافظة.