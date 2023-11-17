حملة عبد السند يمامة تثمن قرار «المتحدة»: 100 دقيقة لكل مرشح يؤكد حيادية الشركة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحديد 100 دقيقة إعلانية مجانية لكل مرشح رئاسي، خطوة إيجابية داعمة للديموقراطية والشفافية.

قرار المتحدة سيجعل قرار الناخب أكثر دقة

وأكد المتحدث باسم الحملة الانتخابية في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار الدقائق الإعلانية الصادر من الشركة يتيح الفرصة أمام المواطن المصري للتعرف على كل مرشح رئاسي من المرشحين الأربعة بمساحات متساوية، بما يساهم في منح المواطن الفرصة لتحديد اختياره بشكل أدق.

وأوضح الهضيبي، أن الدقائق الاعلانية تتيح الفرصة لعرض الرؤية والبرنامج الانتخابي لكل مرشح رئاسي، والتعرف على خطتهم، بالتالي يكون هناك فرصة للمواطن في تحديد أي المرشحين أحق ولديه الإمكانية لقيادة مصر خلال الفترة القادمة.

حملة عبد السند تشكر المتحدة

وتوجه المتحدث باسم حملة عبد السند يمامة، بالشكر للشركة المتحدة على هذا القرار، مؤكدا أنه قرار يساهم في الحفاظ على عدالة التنافس الانتخابي بين مرشحي الرئاسة الأربعة.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 100 دقيقة إعلانية مجانية لكل مرشح من مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.