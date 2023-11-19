المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: أعتمد على المرأة الوفدية في الحملة الانتخابية

أعرب المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن سعادته بالاجتماع مع سيدات الوفد من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المرأة الوفدية لها دورا مهما في هذه المرحلة التي يخوض فيها الوفد استحقاقا دستوريا مهما وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

فصل دور وعمل لجان المرأة عن اللجان العامة في الحملة الانتخابية

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها النائبة السابقة ماجدة النويشي مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب وتقام على مدار يومين بقاعة معهد الدراسات السياسية للحزب لتفعيل دور المراة الحزب في المحافظات، وشارك فيها محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والموفية والدقهلية والشرقية.

وقال رئيس الوفد، إنه حريص على فصل دور وعمل لجان المرأة عن اللجان العامة في الحملة الانتخابية، قائلا: «لجان المرأة في هذه المرحلة عليها دور كبير ولم نجد أي مشاكل من المرأة الوفدية وتقوم بدورها الحزبي على أكمل وجه، لذلك أريد أن تخرج من تحت عباءة رئيس اللجنة العامة للمحافظة وتنطلق وتعمل».

وأضاف رئيس الوفد، أنه في هذه المرحلة أي وفدية هي رئيس للجنة وتقوم وتباشر العمل خاصة أننا في مرحلة عمل وهناك حملة انتخابية ويجب الوصول إلى الشارع والمرأة الوفدية قادرة على القيادة وقادرة على تقديم الأفضل.

وقال رئيس الوفد إنه يقوم بعمل تفويض رسمي لمن ترغب من سيدات الوفد بأن تكون مندوب له في انتخابات رئاسة الجمهورية وفي الحملة الانتخابية بشكل عام، لافتا إلى أن هذا سوف يحدث بشكل رسمي خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع النائبة ماجدة النويشي.

وأشاد رئيس الوفد بدرو المرأة الوفدية خاصة في هذا المرحلة وهي مرحلة الانتخابات، مؤكدا أن هناك دورا كبيرا تقوم به المرأة الوفدية وهذا ليس بغريب عليها في تصدر الصفوف الأمامية.

وأكد رئيس الوفد أنه سوف يتم تخصيص مساحة في جريدة الوفد لنشر كافة أخبار الأنشطة الخاصة بالمرأة الوفدية على مستوي الجمهورية، وكذلك تم تخصيص قاعة الاجتماعات الخاصة بمعهد الدراسات السياسية لعقد لقاءات المرأة وبذلك تكون المرأة هي أول من يعقد اجتماعات في هذه القاعة بعد التطوير الذي حدث في معهد الدراسات السياسة.

رائدات الحركة الوطنية النسانية في التاريخ من حزب الوفد

وقالت النائبة ماجدة النويشي، إن رائدات الحركة الوطنية النسائية في التاريخ المصري هم سيدات الوفد، مؤكدة أن المرأة الوفدية تتابع الحملة الانتخابية لرئيس الوفد في الجولات والمؤتمرات والبرامج الإعلامية لدعم رئيس الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكدت مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، أن المرأة الوفدية طوال تاريخها وهي على قدر المسئولية، مشيرة إلى أن رائدات الحركة الوطنية النسائية بمصر في التاريخ الوطني المصري هم صفية هانم زغلول وهدى شعراوي وغيرهم من أبناء حزب الوفد، وكان أول المشاركين في ثورة 1919 من النساء.

وأكدت مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، أن ورشة العمل تهدف الي تفعيل الدور الحزبي للمرأة الوفدية في مختلف المحافظات من خلال الندوات التثقيفية والسياسة وتنظيم العمل ووضع خطة لعمل نشاط في كل لجان المرأة كل أسبوع حتى يكون هناك تواجد قوي للمرأة الوفدية في الشارع المصري خاصة في هذا الفترة وهي انتخابات رئاسة الجمهورية والتي نؤكد فيها على الدعم الكامل لرئيس الحزب والمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة.

وشددت مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، على أهمية بناء كوادر شبابية جديدة من فتيات الحزب قادرة على تحمل المسئولية في المستقبل، لافتة إلى أن بناء هذه الكوادر يبدأ من داخل لجان المرأة بالمحافظات من خلال دعم رؤساء اللجان للفتيات وهذا ما نتعرض إليه خلال ورشة العمل والتي تم وضع خطة لتحقيق أهدافها خلال 6 أشهر.

وأكد الحضور من رؤساء لجان المرأة من المحافظات على دعمهم الكامل للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية مشيدين بدعمه للمرأة الوفدية.

وأضافت سيدات الوفد أن الفترة القادمة تشهد مزيد من الأنشطة الثقافية والسياسية وذلك مع مطلع العام القادم، مشيرين إلى أن حزب الوفد كبير ويستحق كل الدعم وهو يضيف إلى أي شخص ينتمي إليه لذلك يجب أن نعمل على رفع اسم الوفد عاليا من خلال تضافر الجهود.